Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, si è pronunciato nel giorno precedente alla gara contro il Rapid Vienna di Conference League:

"Domani ci mancheranno i nostri tifosi, anche perché si è creato un legame di gioie e dolori. Sicuramente avevano tanta voglia di venire. Cercheremo comunque di fare il massimo e di portare a casa un risultato positivo".

E su Gonzalez con la numero 10: "Nico è sempre stato motivato, da quando è arrivato non ha mai dato segnali contrari. Anzi, si è preso anche delle critiche perché qualcuno pensava si stesse preservando per andare al Mondiale. Non è stato bello, ma è rimasto concentrato".

Infine: "Parisi? Ha alzato il livello della squadra e della sana competizione. Si alza la qualità degli allenamenti. Con tante partite da fare è normale che siano arrivati tanti nuovi. Siamo molto contenti per loro".