Un record negativo che resiste da novanta anni: è questo lo stimolo più grande per la Fiorentina nel derby, prima di Roma e Milan
Quattro giornate, due punti, due pareggi e due sconfitte: questo l'allarmante bottino raccolto dalla Fiorentina in questo avvio di stagione. Quella di Pisa si iscrive quindi come una partita importante non solo per la nota rivalità, ma anche per dare una svolta a questo inizio così drammatico dei viola.
Il record negativo
Ebbene, quello del Pioli-bis rischia di eguagliare il peggior inizio della storia viola: il record negativo va alla Fiorentina del 1935-36, che per trovare la prima vittoria dovette aspettare la settima giornata, contro la Roma. Ma si parla anche di 90 anni fa e di un calcio lontano anni luce da quello moderno, con una Fiorentina che arrivò 13sima su 16 salvandosi per il rotto della cuffia.
90 anni dopo
Eppure, la striscia negativa rischia di ripetersi anche quest'anno: se il derby di domani andasse male e la Fiorentina mancasse ancora una volta l'appuntamento coi tre punti, la prossima chance a disposizione dei viola sarebbe sempre contro la Roma. Alla settima, invece, c'è il Milan in trasferta: non è allora assurdo se il pensiero casca a quelle sei partite di digiuno di 90 anni fa. Un ulteriore stimolo per gli uomini di Pioli ad uscire da questo tunnel buio.