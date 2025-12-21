Stramaccioni: "Il ritiro farà bene alla Fiorentina: unisce i giocatori e fa venire voglia di spaccare tutto"

Nei salotti di Dazn anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore ed oggi opinionista, ha avuto modo di commentare il momento della Fiorentina in avvicinamento alla sfida contro l'Udinese di stasera.

Sul momento no

“Sembrerà una cosa banale quella che sto per dire, ma io credo che a volte, in questi casi, possa bastare veramente ricominciare a vincere. Basta una vittoria: spesso la differenza tra vincere e perdere la fanno i centimetri”.

Sul ritiro al Viola Park

"Il ritiro al Viola Park? Può sembrare una soluzione brutta, ma unisce tantissimo i giocatori: dopo il ritiro entri in campo e hai voglia di mangiarti anche l'erba, la panchina”.