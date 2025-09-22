La prima volta non si scorda mai… ed è pesantissima. Il viola Harder segna e completa la rimonta del Padova

C'è un centrocampista di proprietà della Fiorentina che si è tolto una gioia non da poco, nell'ultimo turno di Serie B. Il giovane Jonas Harder è impegnato nella sua esperienza in prestito al Padova, dove gli sono bastate poche partite per imporsi da protagonista.

Harder protagonista nella prima vittoria in B del Padova

Il Padova ha finalmente conquistato la sua prima vittoria in questa Serie B e c'è lo zampino del centrocampista della Fiorentina. Contro la Virtus Entella, i biancoscudati erano sotto 0-1 a fine primo tempo, poi Bortolussi ha pareggiato su rigore. Al minuto 70 Harder ha fatto il suo ingresso in campo e quattro giri di lancette più tardi, su assist di Capelli, ha fatto esplodere l'Euganeo con il gol del definitivo 2-1.