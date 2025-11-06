La probabile formazione della Fiorentina: Galloppa non vuole stravolgere tutto subito. Piccoli guida l'attacco

La Fiorentina prova a ripartire dalla Conference League. Dopo l'addio di Pradè e l'esonero di Pioli, la squadra viola è ultima in Serie A ma in Europa è prima dopo due giornate. Alla terza il Mainz, avversario che Daniele Galloppa proverà ad affrontare così:

Ancora difesa a tre

Martinelli fra i pali, prima chance per lui e riposo per De Gea. Difesa a tre con Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri, in vantaggio su Pongracic e Viti.

Fazzini e Piccoli per provare a sbancarla

In mezzo al campo spazio a Fagioli in cabina di regia, affiancato da Mandragora e uno fra Ndour e Sohm. Sulle corsie laterali Fortini e Parisi hanno il posto assicurato. Davanti tutta Italia: Fazzini a sostegno di Piccoli.

La PROBABILE formazione di Galloppa

FIORENTINA (3-5-1-1): Martinelli; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Fortini, Ndour/Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini; Piccoli. All.: Galloppa.