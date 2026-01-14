Il Pisa intanto continua a spendere e spandere per tentare l'aggancio alla Fiorentina

Si è staccato dalla Fiorentina proprio negli ultimi due turni di campionato ma il Pisa di Gilardino non sta dando segnali di resa, nonostante il prevedibile ultimo post.

Il mercato di gennaio sta confermando questo trend perché i nerazzurri hanno già speso 11 milioni per assicurarsi il nigeriano Durosinmi, ex attaccante del Viktoria Plzen.

E sul piatto il presidente Giuseppe Corrado è pronto a metterne altrettanti per strappare il centrocampista cileno Felipe Loyola all'Independiente: 7,5 per il 70% del cartellino e altri 4,5 per il restante 30%. Le due squadre toscane sono tra le più attive di questa sessione.