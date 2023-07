Beltran e un interesse della Fiorentina che non trova conferme in patria: Atletico Madrid in netto vantaggio. La situazione

Un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina: Lucas Beltran, fresco campione della Primera Division con il River Plate, rappresenta un obiettivo di mercato viola. Peccato che la notizia non trovi conferme dirette in Argentina. Tutt'altro.

Secondo quanto riportato da Perfil.com, non risultano i continui contatti tra Fiorentina e River Plate per Beltran, anzi, sembra già esserci un club in netto vantaggio. L'attaccante 22enne, che molto probabilmente lascerà Buenos Aires, è molto vicino all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, al contrario di quanto sostengono le voci di mercato italiane.