Jimenez ai box, De Gea recupera. Moreno c'è nonostante le voci di mercato - VIDEO FN

Terzo giorno di ritiro dal Viola Park per la Fiorentina. Proseguono le sessioni pomeridiane di allenamento per la squadra di Fabio Grosso, all'interno del centro sportivo viola.

Ritiro, giorno 3

La squadra è presente al gran completo in campo per l'allenamento; l'unica eccezione è Alex Jimenez, ancora ai box per precauzione (lavora a parte). Ha già recuperato David De Gea dopo la botta di ieri, non è nulla di grave. Le voci di mercato, inoltre, non fermano Matias Moreno: il Wrexham ha chiuso per il suo arrivo, ma l'argentino continua comunque ad allenarsi in gruppo.

Le novità dal Viola Park

Ecco il video dell'allenamento realizzato da Fiorentinanews.com: