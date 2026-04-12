Italiano fa un altro bel piacere alla Fiorentina, battendo il Lecce. Salentini a distanza di sicurezza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Dopo aver espugnato Cremona, il Bologna di Italiano fa un altro bel regalo alla Fiorentina, battendo in casa il Lecce nel match delle 18 e lasciandolo così a -5 dalla squadra viola.
La prima rete è stata segnata da Freuler al 27' del primo tempo con un tap-in di testa, messo in rete dopo una traversa colpita da Orsolini, su una distrazione piuttosto clamorosa della difesa leccese.
A una decina di minuti dal termine invece, annullato il raddoppio a Castro per un precedente fallo di Orsolini su Ramadani. A tempo scaduto infine il raddoppio di Orsolini che chiude i conti per i rossoblu.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.