L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul reparto offensivo viola: “Tutti crediamo in Beltran, ma la sua crescita dipende dalla continuità che avrà. Ora che si è sbloccato contro il Verona può avere la strada spianata. A livello mentale questo gol può essere importante. Nzola? Non so se la Fiorentina è blindata e rende meglio con il 4-2-3-1, ma non si può dare una bocciatura sulla prova di un modulo in una sola partita. All'inizio era una sorta di 4-2-4. Terracciano poteva fare la partita più brutta dell’anno, probabilmente ha fatto la più bella.

Mancavano Bonaventura e Nico Gonzalez, oltre ad Arthur dal primo minuto. Sono le vittorie più belle perché fanno gruppo. Un’alternativa davanti senza Nzola e Kouame in Coppa d'Africa ci deve essere, non so su che profilo vogliano puntare. Questa Fiorentina si può permettere di puntare a tanti traguardi, è un campionato aperto”.