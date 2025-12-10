La Fiorentina col prossimo arbitro? Zero vittorie. E quest'anno lo si è già visto al Franchi...
L'arbitro Andrea Colombo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La partita tra Fiorentina e Verona in programma domenica prossima alle ore 15 sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.
I precedenti con la Fiorentina
Quattro sono i suo precedenti con i viola. Non ci sono vittorie nello score, bensì due pareggi (Lazio-Fiorentina 1-1 2022/23 e Fiorentina-Monza 2-2 della scorsa stagione) e due sconfitte, ovvero Napoli-Fiorentina 2-1 alla 28esima della scorsa stagione Fiorentina-Roma 1-2 del 5 ottobre scorso.
Il suo andamento stagionale
Finora ha arbitrato quattro partite, due terminate con la vittoria della squadra di casa e due con quella in trasferta. Un solo rigore assegnato (per la formazione che giocava tra le mura amiche) e non ha estratto nemmeno un cartellino rosso.
