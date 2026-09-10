Il Como fa il suo esordio in Champions senza Kean: Fabregas gli preferisce Douvikas

Pochi minuti fa il tecnico del Como Cesc Fabregas ha reso noto la formazione titolare per l'esordio di stasera dei Lagunari in Champions League contro il Lipsia. E le scelte dello spagnolo sono state tutt'altro che scontate.

Nell'undici titolare del Como manca… Moise Kean

Il tecnico spagnolo decide di confermare gran parte della formazione che ha passeggiato contro il Genoa. E per questo anche stasera, nel giorno dell'esordio in Champions League del Como, Moise Kean si accomoderà inizialmente in panchina: al centro del suo attacco Fabregas preferisce ancora Douvikas. Out anche Perrone, al quale è stato preferito il nuovo arrivato Milla.

Gli undici titolari di Como-Lipsia

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

COMO (4-3-3): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. All.: Cesc Fabregas.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Nkunku; Maksimovic, Guiu, Nusa. All.: Martin Demichelis.