Benediktsson: "Mi piacerebbe che mio figlio restasse a giocare in Italia. Albert ama Genova ma tutti i calciatori vogliono arrivare al top"

Albert Gudmundsson - non è certo un mistero - è stato cercato con insistenza dalla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato invernale, quando ancora era Joe Barone a gestire tutte le trattative. Il padre del calciatore islandese, Guomundur Benediktsson, ha parlato del futuro del figlio a Calciomercato.it:

Le parole sul futuro di Gudmundsson

“Albert ama l’Italia ma questa non è una sorpresa, tutti amano questo paese. Lui adora la sua vita a Genova e io lo vedo ancora lì, anche se nel calcio può succedere di tutto”.

“Mi piacerebbe vederlo giocare ancora in Italia”

"Non dobbiamo scordarci che anche il Genoa è un grande club. Albert farebbe bene dappertutto, ma non è questo il momento di parlare delle altre squadre. Ogni calciatore vuole giocare al proprio massimo livello possibile e Albert non fa eccezione. Personalmente, mi piacerebbe vederlo ancora in Italia”.