Non è conferenza stampa di Mourinho senza una qualche lamentela o recriminazione e quella odierna non fa eccezione, con un riferimento anche alla Fiorentina:

"Non voglio entrare nel plano della critica e neanche nel piano di progettare il futuro. Se mancano 5 titolari all’Inter ci sono altri 5, così come la Juve, al Milan e alla Fiorentina. Da noi non è così".