Amatucci dà spettacolo a Valladolid. Barcia: "Sta facendo un lavoro incredibile"

All'interno dell'Unión Deportiva Las Palmas c'è un giocatore sempre più determinante. Si tratta del centrocampista che la Fiorentina ha dato in prestito alla formazione delle Canarie, Lorenzo Amatucci.

Grande prestazione

Il classe 2004 ha dato lettalmente spettacolo nella partita contro il Real Valladolid, chiusasi con la vittoria della sua squadra in trasferta per 1-0, ed è stato anche eletto meritatamente miglior giocatore dell'incontro.

“Un lavoro incredibile”

Amatucci continua a crescere e tutti i giocatori intervenuti nella mixed zone al termine della gara, hanno riconosciuto l'importanza del suo contributo. “I centrocampisti stanno facendo un lavoro incredibile, specialmente Amatucci” ha detto il difensore Sergio Barcia.