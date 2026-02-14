Sentite Chiellini: "Quello che è successo è inaccettabile. Oggi non si può nemmeno parlare di calcio"

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto a Sky Sport parlando dell'episodio del doppio giallo a Kalulu estratto da La Penna, ingannato da una netta simulazione di Bastoni.

Le parole di Chiellini

“Quelli che è successo è inaccettabile, questo è lo spettacolo rovinato in modo frettoloso e inadeguato. Non siamo solo noi coinvolti, il protocollo è inadeguato. In quattro in campo dovevano trovare il modo per correggere, che il protocollo non va bene è palese. Tutti si sono resi conto della situazione, poi diventa anche complicato parlare di tutto il resto”.

Sull'episodio

“Erano mortificati e senza parole. La Juventus sta andando nella giusta direzione ma diventa difficile parlare di calcio. C’è comunque del buono, però come fai a parlare di altro quando ti guardi indietro? Di calcio oggi c’è poco da parlare”.