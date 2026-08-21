Test per la Fiorentina Under 18: ecco contro chi giocheranno in mattinata i ragazzi di Capparella
Tempo di preparazione anche per le selezioni giovanili della Fiorentina. L'Under 18, con mister Marco Capparella confermato, ha in programma a brevissimo un test: scenderà in campo contro la Zenith Prato.
Test per la Fiorentina Under 18
“La Zenith Prato al Rocco B. Commisso Viola Park. Gli amaranto ospiti dell’ACF Fiorentina al “Rocco B. Commisso Viola Park” alle ore 10:30, in amichevole contro l’U18 viola. La gara si svolgerà a porte chiuse”.
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