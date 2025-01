Corriere dello Sport-Stadio: Un brasiliano per Palladino

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Folo Viola”. E ancora: “Contratto pronto: oggi Michael arriva a Firenze”.

Grande spazio dato al mercato: “Firenze, ecco Folorunsho Assalto a Luiz Henrique”. Sottotitolo: “Il centrocampista già oggi in città, potrebbe essere a disposizione per il Monza. Seconda offerta al Botafogo per l’esterno brasiliano”. In taglio basso: “Colpani a Monza per riaccendersi”.

Qui troviamo: “Gol e assist un brasiliano per Palladino” un profilo di Luiz Henrique. E infine: “Gud torna nel gruppo Bove arbitra”.