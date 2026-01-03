Dopo il primo acquisto arriva una cessione: se ne va Martinelli. I dettagli dell'operazione

Se la Fiorentina ha già piazzato il primo colpo in entrata assicurandosi l'arrivo di Solomon dal Tottenham, in giornata il club gigliato ha definito anche la prima cessione. Dopo cinque mesi di panchina, con soltanto un paio di presenze in Conference League, il secondo portiere viola Tommaso Martinelli cambia aria.

Il portiere classe 2006 vola in prestito secco in Serie B

Il classe 2006 ha bisogno di giocare e per questo il club ha scelto di mandarlo in Serie B: e secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, Martinelli è un nuovo portiere della Sampdoria fino a giugno, con il giocatore che andrà a Genova con la formula del prestito secco. Nonostante questo però la Fiorentina non avrà bisogno di tornare sul mercato per quanto riguardo il ruolo.

La Fiorentina non cambia niente

Come sottolineato negli scorsi giorni infatti la Fiorentina ha potuto riaccogliere Oliver Christensen dopo il termine del prestito di quattro mesi allo Sturm Graz. Sarà il danese a ricoprire il ruolo di secondo di De Gea mentre il terzo sarà Lezzerini.

Questo il tweet di Ceccarini su X: