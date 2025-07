Da capitano della Primavera a svincolato: una stagione (di prestiti) dopo, Biagetti ripartirà dalla Serie C

Da capitano della Primavera, ai prestiti prima alla Pro Vercelli e poi al Sorrento, fino al rimanere svincolato: questa la parabola ascendente di Christian Biagetti, centrale classe 2004 rimasto ancora senza squadra.

Ma, come riporta Tuttomercatoweb, l'ex viola potrebbe aver trovato la sua nuova casa: piace molto alla Torres, squadra sarda arrivata terza nello scorso girone B di Serie C, fallendo però la promozione in cadetteria. In Sardegna troverebbe ad allenarlo Michele Pazienza, altro ex viola che ha giocato al Franchi tra il 2005 e il 2008.