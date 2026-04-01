Non tutti andranno a letto tristi stasera: il messaggio social di Kospo che festeggia l'impresa dei suoi connazionali
Intanto, a Firenze c'è anche chi festeggerà stasera dopo la qualificazione della Bosnia ai Mondiali.
Il messaggio social di Kospo
Eman Kospo, difensore della Fiorentina, ha infatti celebrato lo storico traguardo dei suoi connazionali, che hanno ottenuto la loro seconda qualificazione nella storia al Mondiale, postando su Instagram il risultato finale. “Idemo”, che si può leggere sotto la foto, si traduce con “Andiamo”.
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