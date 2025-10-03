Lucchesi: "La vittoria contro il Sigma Olomouc fa bene, ma rimane solo un brodino se..."

A TMW Radio ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Sigma Olomouc anche il dirigente sportivo nel mondo del calcio Fabrizio Lucchesi.

Le parole sulla squadra viola

"Quanto alla Fiorentina, la vittoria fa bene ma è solo un brodino se non c’è continuità. A Firenze ci sono state grandi aspettative e investimenti: servirà una serie di risultati per ritrovare il livello che tutti si aspettano".

Vincere aiuta a vincere, ma…

"Vincere aiuta a vincere ha continuato Lucchesi - ma senza continuità si rischia di cadere negli stessi problemi".