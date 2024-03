La scomparsa di Barone è una tragedia per tutta la Fiorentina. E coinvolge tristemente un’altra presidenza dopo i precedenti

La Fiorentina è gravemente colpita dalla scomparsa del suo direttore generale, Joe Barone. Un lutto improvviso e doloroso, che riguarda la squadra e l'intero club, anche il suo presidente Commisso, oggi visibilmente commosso. Un'altra tragedia, che colpisce un'altra presidenza dopo altri terribili precedenti.

Un'altra tragedia nel mondo viola

Durante l'era Pontello, ci fu la scomparsa in un incidente aereo di Pier Cesare Baretti, dopo poco più di un anno da presidente della Fiorentina.

Nel 1993, invece, un infarto colpì l'allora numero 1 viola Mario Cecchi Gori. La presidenza allora fu affidata al figlio Vittorio.

Come dimenticare, poi, la scomparsa di Davide Astori del 4 marzo 2018, con i fratelli Della Valle alla guida del club.

Adesso, purtroppo, anche la presidenza Commisso è stata colpita da una grave perdita come quella di Barone.