Ancora in cerca di assetto definitivo, Daniele Galloppa ha scelto questo undici per affrontare il Cagliari tra pochi minuti, nel match valido per la quarta giornata. C'è Caprini in attacco stavolta e non Sene, alle spalle delle punte invece Ievoli:

Vannucchi; Vigiani, Baroncelli, Biagetti, Scuderi; Falconi, Harder, Vitolo; Ievoli, Caprini, Braschi.