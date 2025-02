Il tentativo della Lazio per Ndour, ma la formula biancoceleste non ha convinto il Psg. E la Fiorentina...

Il Corriere dello Sport rivela stamani che c'è stato un tentativo della Lazio per Ndour, ormai della Fiorentina (oggi a Firenze per le visite mediche). Il ds dei laziali Fabiani aveva il suo sì due giorni fa: era l'alternativa a Casadei. Il motivo per cui la Lazio non è riuscita a prenderlo è da ricercarsi nelle formule di Lotito che garantiscono solo pagamenti futuri come l’acquisto definitivo gratuito con premi fissi. A differenza di Commisso che invece ha preparato 5 milioni per il PSG.

Lazio e Fiorentina, la caccia al centrocampista è un intreccio

La Lazio, a quanto risulta, sta cercando un altro centrocampista che piace ai Viola. Un nuovo tentativo è in corso con il Verona per Belahyane, nonostante il NO già incassato a metà gennaio. Setti chiedeva un prestito oneroso; la Lazio, senza vendere, non può spendere a gennaio. E il marocchino è nella lista della Fiorentina da tempo e in Ligue 1 piace al Rennes. Un tentativo finale dei biancocelesti potrebbe essere fatto per Fazzini, altro giocatore visionato a lungo da Pradè.