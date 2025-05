Fiorentina subito in campo dopo il Real Betis. I viola si allenano al centro sportivo del Siviglia prima del rientro a Firenze - FOTO

Già questa mattina la Fiorentina è tornata in campo a Siviglia dopo il match contro il Real Betis di ieri sera. La squadra viola si prepara alla sfida contro la Roma che giocherà domenica alle 18.00 all'Olimpico e per farlo ha chiesto ospitalità al Siviglia, che ha concesso alla squadra di Palladino di scendere in campo nel proprio centro sportivo in attesa del rientro a Firenze che avverrà nel pomeriggio.

Toccata e fuga per i viola in Toscana, con la formazione gigliata che domani sarà di nuovo in viaggio alla volta di Roma. Queste le immagini che arrivano dal centro sportivo del Siviglia.