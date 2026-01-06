Il piccolo Tommy e il sogno realizzato: "Sono stato negli spogliatoi e ho conosciuto i giocatori, voi dite quello che vi pare"

Attraverso i social è balzata agli onori delle cronache la storia del piccolo Tommy, tifoso della Fiorentina di Lodi in Lombardia, deriso dagli altri compagni di classe per la sua fede viola.

Il club viola lo ha ospitato, assieme alla madre Vania, in occasione dell'ultima partita giocata al Franchi contro la Cremonese. Ed è stata una bella occasione per lui per conoscere anche il suo grande idolo, Dodô. .

Il racconto della madre

“Mi ha detto che - è il racconto della madre di Tommy fatto a La Nazione - se i compagni gli diranno qualcosa tipo 'la Fiorentina è una squadretta che perde sempre e quest'anno va in B', lui ha la risposta pronta: ”lo sono stato negli spogliatoi e ho conosciuto i giocatori, voi dite quello che vi pare".

Le dediche di De Gea e Dodô

E anche: “Dopo il tam tam sui social, la società gigliata ci ha contattati e Tommy sotto l'albero di Natale ha trovato la maglia viola con scritto 'Tommy 1' e le firme e le dediche di David De Gea e Dodô, il suo idolo. E nell'occasione siamo stati invitati allo stadio. Ci siamo sentiti dentro una grande famiglia, ci siamo sentiti tutti parte di un gruppo. Seduti vicino a noi c'erano i calciatori non convocati come Džeko, Christensen e Fazzini. Tommy appena li ha visti è rimasto incantato a guardarli, era già felice così”.

In questo momento Vania si sente “la mamma più felice al mondo perché vedo mio figlio felice”.