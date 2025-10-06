Corriere dello Sport-Stadio: La differenza dei numeri dieci

“La crisi è viola”! Intitola il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina commentando l'ennesima sconfitta della Fiorentina di Stefano Pioli.

Pagine 12-13

Continua nelle pagine interne l'analisi del quotidiano, che scrive: “Proprio un testacoda” e ancora “La Viola fermata da pali e traverse, ma non solo. Tante leggerezze e imprecisioni”. Di spalla il consueto editoriale di Polverosi dal titolo: “La differenza dei numeri 10”.

Pagina 14

Il Corriere dello Sport riporta infine le parole dei protagonisti della partita: “Pioli maro: così non basta più” e poi “Kean da leader: ne usciremo”.