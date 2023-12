A Lady Radio ha parlato l'ex dirigente e portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo su vari temi di casa viola dopo il pareggio a Roma. Queste le sue parole: "La società viola ha fatto grandi cessioni, come quella di Igor e quella di Cabral, oltre a quella di Amrabat per la quale hai preso soldi senza aver fatto nulla. Poi però dagli acquisti mi aspetto di più oltre alla scommessa Beltran. Meglio prendere meno giocatori che danno sicurezza negli anni che gente come Brekalo che paghi poco e speri esploda. Il bilancio della società e i conti che tornano devono andare di pari passo con l'ambizione dei tifosi.

Una cosa come è stata fatta a Bologna, che hanno ceduto tutti i big per rifondare la squadra, a Firenze non lo potresti mai fare. A Joe Barone non sto simpatico, ma secondo me può avere delle intuizioni sul mercato"