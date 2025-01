La Fiorentina temporeggia con Man nell’ottica di individuare una soluzione più intrigante

Le ultime ore non hanno cambiato in maniera sostanziale la situazione venutasi a creare con Dennis Man del Parma. C'era e resta ancora lo stallo nella trattativa, così come c'era e resta ancora la differenza tra le parti.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta temporeggiando sul fronte Man nell’ottica di individuare una soluzione più intrigante. Anche perché la richiesta del club emiliano, di per sé, non spaventa i viola, tutt’altro.

Vale la pena ricordare come l'operazione Luiz Henrique, ovvero il piano A della Fiorentina per il ruolo di esterno offensivo, sarebbe stata ben più onerosa.