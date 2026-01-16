Amoruso: "Kean troppo prevedibile, Vanoli deve trovare nuove soluzioni. Harrison? Non aspettiamoci chissà quali giocate"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana degli acquisti effettuati finora dal club viola: “Di Solomon e Brescianini abbiamo già parlato e abbiamo già avuto occasione di vederli in campo. Quanto a Harrison mi sono informato con chi conosce bene la Premier League, e mi hanno parlato di un calciatore molto veloce che possiede un buon tiro in porta. Non mi aspetterei però chissà quali grandi giocate”.

“Il Bologna ha grandi problemi”

Poi ha aggiunto: “Ho visto Verona-Bologna e, nonostante la vittoria, la squadra di Italiano continua ad avere grossi problemi difensivi. La Fiorentina dovrà far girare velocemente il pallone, dettare i ritmi di gioco e ripartire in maniere efficace. Bisogna cominciare ad essere cinici e trovare soluzioni diverse, perché anche Kean ormai è troppo prevedibile”.