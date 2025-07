Questo pomeriggio il giornalista del Corriere Fiorentino Leonardo Bardazzi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il clima in casa Fiorentina dopo la prima settimana di ritiro:

“E’ vero che non si cominciava da tanto tempo con questo entusiasmo. Anche con lo stesso Italiano, che ha fatto molto bene, uscivamo dalla vicenda Gattuso. Sicuramente è un bel pezzo, e questo sicuramente ci fa molto piacere. Soprattutto mi fa piacere che Pioli non si sia nascosto, ha la volontà di cambiare la mentalità a questa squadra per garantirgli nuovi orizzonti: basta settimi e ottavi posti, ma adesso vogliamo puntare a qualcosa di piu. La curiosità adesso si sposta sul campo, l’estate è sempre il periodo delle chiacchiere: adesso sono curioso di vedere quale saranno le idea di Pioli. Da quello che ho visto dai primi allenamenti vedo una squadra che vuole imporre un pressing alto alzando il baricentro”.

"La Fiorentina di Pioli avrà idee diverse rispetto a quelle del passato"

Ha aggiunto anche: “Si insiste tanto sulla volontà di andare ad aggredire l’avversario e di cercare di prendersi il pallone prima possibile. Ho visto che fa fare un particolare movimento ai centrocampisti: il centrocampista centrale diventerà un arma tattica che protegge la difesa ma poi sarà il primo a buttarsi begli spazi. C’è un intercambiabilità che il tecnico ha in testa e che riguarda anche un po quello che le mosse future della Fiorentina sul mercato”.

“Adesso manca soltanto un ultimo tassello”

Ha commentato anche la ricerca di un centrocampista che possa alzare il livello della mediana: “L’ultimo tassello che manca: da Torreira in poi, per un motivo o per l’altro, non si è mai trovato continuità in cabina di regia. E’ un ruolo fondamentale nel gioco del calcio e a Firenze ultimamente si sceglie sempre di cambiare. L’uruguaiano era perfetto per la Fiorentina perche portava la croce e faceva anche qualche gol: era un ragazzo di grande qualità e volontà, mi dispiace sia andato via prima. Cataldi era partito molto bene rivelandosi un giocatore molto prezioso però evidentemente è stato considerato troppo facile. C’è bisogno di trovare un giocatore di qualità e quantità, molto difficile da trovare perchè sono giocatori cercati da tante squadre e per questo costano caro”.

“Fazzini è forte ma non può fare il regista”

Ha poi concluso Parlando di Jacopo Fazzini: “Serve un giocatore che giochi davanti alla difesa e faccia partire l’azione, Fazzini non è un giocatore del genere. E’ un ragazzo di talento che gioca sulla trequarti, ma può fare anche la mezz’ala sinistra. Può giocare insieme o al posto di Fagioli, ma lo considero un ragazzo abile negli inserimenti e per questo lo vorrei vedere dalla metà campo in su. E’ un giocatore abituato a quei tipi di spiazi, lo vedo molto piu offensivo rispetto a quello che serve a questa squadra”.