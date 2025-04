L’attaccante della Fiorentina Moise Kean è uno degli uomini immagine di questa squadra. Riflettendo su quante difficoltà ha attraversato nelle stagioni precedenti alla Juventus, concludendo l’ultima in bianconero con zero gol, fanno ancor più impressione i numeri attuali: 17 reti in campionato, 23 in stagione. Nei momenti di maggiore difficoltà, così come in quelli di grande esaltazione, il numero 20 viola si è sempre trascinato il collettivo sulle spalle.

Futuro? Non è il momento, ma non si può ignorare

Statistiche e rendimento hanno naturalmente attirato l’attenzione dei grandi club e alcune voci di mercato. Non è, però, un momento della stagione che permette riflessioni sul futuro, a un mese dalla fine e con due obiettivi cruciali da giocarsi. Così la Fiorentina è chiamata ad allontanare ogni pressione che distragga Kean e l’ambiente dal presente, senza però ignorare ciò che sarà.

Commisso preannuncia una tappa importante

Negli scorsi giorni, in occasione della partita contro il Celje, Rocco Commisso si è pronunciato così: “Che giocatore Kean, mamma mia… Lasciatelo qui che resta con noi. Ci parlerò? Sì, parlerò con lui”. Preannunciato, dunque, un incontro pur sempre interno e tutt’altro che informale, ma di fondamentale importanza per porre le basi per una permanenza alla Fiorentina.