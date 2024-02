I sette gol di Lucca convincono l'Udinese: a giugno sarà riscattato dal Pisa. E adesso anche Spalletti ci pensa

Quando aveva iniziato a segnare a ripetizione con la maglia del Pisa, la Fiorentina si era interessata fortemente a Lorenzo Lucca. La scorsa stagione all'Ajax poteva essere quella della sua esplosione, in un club tra i più importanti d'Europa. E invece l'annata non è andata secondo le aspettative e così lo scorso giugno gli olandesi hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto da dieci milioni di euro previsto dagli accordi col Pisa, rimandando il classe 2000 in Toscana.

Sette gol per lui finora… e un assist anche contro la Fiorentina

A Udine Lucca ha ripagato la fiducia segnando fin qui sette gol e fornendo tre assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri che hanno attirato anche l'attenzione di Luciano Spalletti, che spesso ha parlato di Lucca in ottica Nazionale, e hanno convinto l'Udinese, secondo calciomercato.com.

La cifra da versare al Pisa

Entro fine giugno i friulani possono riscattare il giocatore dal Pisa pagando 7,5 milioni di euro, che si andrebbero ad aggiungere ai 500 mila già versati per il prestito.