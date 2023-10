Blitz della Digos dopo i pesanti scontri di Fiorentina-Cagliari: in carcere anche un tifoso viola. La ricostruzione

I pesanti scontri in occasione di Fiorentina-Cagliari giocata lunedì sera hanno lasciato il segno. Ed è finito in carcere anche un tifoso viola, come riportato dal portale del Corriere Fiorentino. Dopo il blitz della Digos, in manette un 26enne di Prato.

Secondo la ricostruzione a opera della polizia, sono stati circa una trentina di tifosi della Fiorentina ad attaccare per primi, poi quelli del Cagliari hanno risposto. Gli scontri hanno coinvolto anche un poliziotto della Digos di Cagliari, che seguiva i sostenitori sardi in trasferta. Nei prossimi giorni partiranno i Daspo.