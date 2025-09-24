La Fiorentina scopre il suo primo avversario in Coppa Italia e... non è una bella scoperta: pronta la rivincita con Fabregas

Si va via via componendo il tabellone di Coppa Italia con le gare di oggi che hanno visto promuovere Parma, Venezia e soprattutto il Como, che ha battuto nettamente il Sassuolo per 3-0 al ‘Sinigaglia’. E saranno proprio i ragazzi di Fabregas a sfidare la Fiorentina al ‘Franchi’ nel prossimo turno, in gara secca: pratica risolta facilmente nel primo tempo, con la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di testa di Douvikas. Per la Fiorentina quindi un'occasione di rivincita nel prossimo dicembre.