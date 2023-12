Kouame sarà con la sua Costa d'Avorio in Coppa d'Africa, Nico Gonzalez è infortunato e Brekalo con le valige in mano. In più rimane da sciogliere il nodo Nzola. E così la Fiorentina mette nel mirino un attaccante per il mercato di gennaio e vuole farlo in tempi rapidi.

I nomi irraggiungibili

Come scrive Tuttosport, i sogni irrealizzabili dei viola si chiamano Domenico Berardi e Mattia Zaccagni, mentre gli obiettivi più alla portata hanno i nomi di Cyril Ngonge, Jan-Niklas Beste e Gabriel Strefezza. Per tutti e tre le operazioni non s'annunciano facili e rapide, così come low cost. Serviranno almeno 10 milioni ciascuno per strapparli alle proprie società di appartenenza. L'altro fuori budget è Laurienté, per il quale il Sassuolo ha alzato l'asticella a 25 milioni. Irraggiungibile.

Concorrenza per Ngonge

E così l'investimento ci potrà essere, ma contenuto. Occhio però alla concorrenza: su Ngonge c'è anche l'Aston Villa, mentre per Beste dell'Heidenheim la società viola può contare sul fatto di essere stata la prima a muoversi.