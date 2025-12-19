Un paio di concetti molto decisi da parte di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, nel post gara a Sky:

"Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che giocavano poco, sapevamo della difficoltà di questo campo e abbiamo fatto fatica a reagire. Però guardiamo le cose positive, se anche si vinceva andavamo lo stesso ai play-off e quindi ci faremo trovare pronti a febbraio. Se abbiamo la capacità di reagire? Lo penso, abbiamo una grande prova domenica, dopodiché se questo non succede c’è il mercato di gennaio dove si guarderanno in faccia le persone che non vogliono lottare.

I giocatori ci stanno provando, è normale che mi aspettavo molto di più. La responsabilità di stasera è solo del sottoscritto, i ragazzi devono pensare a domenica che è una partita fondamentale per la salvezza.

Arrivati a questo punto, qualcosa bisogna stravolgere, è mia responsabilità trovare qualcosa di diverso che possa aiutare a liberare la mente di questi giocatori. I risultati stanno pesando sulla mente però dobbiamo riuscire a cambiare, dobbiamo avere la forza e l’energia di uscire da questo momento.

Fino adesso abbiamo lavorato su determinate situazioni che a tratti, ad alti e bassi, ci facevano vedere un po' di luce. Nelle ultime due partite eravamo in un trend positivo. Col Verona abbiamo fatto una buona prestazione. Poi all'improvviso ti trovi davanti a prestazioni di questo tipo e l'allenatore deve essere bravo a capire. Per cui va trovato qualcosa di diverso.

Manca amor proprio? Devo cercare di trovare questo, a volte lo trovi cambiando qualcosa. I giocatori stanno facendo fatica a fare determinate cose, io in primis devo riuscire a dargli altre soluzioni. Se ci parliamo in spogliatoio? Dopo un po' le parole se le porta via il vento e ci devono essere i fatti.

Udinese fa paura? E' una finale, dobbiamo levarla noi la paura e attaccarci a ogni cosa possibile".