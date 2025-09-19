Un grande sospiro di sollievo. E così Pioli si ritrova un'ampia scelta

Rivedere Moise Kean subito in campo dopo una giornata di stop (causa influenza) è stato sicuramente un bel sollievo per Stefano Pioli.

Ampia possibilità di scelta

Il tecnico della Fiorentina, recuperato il proprio centravanti, ma anche Albert Gudmundsson che è stato in gruppo regolarmente questa settimana, ha ora ampia scelta sia sulla trequarti che in attacco in vista del match contro il Como.

Formula da capire

Due punte, un trequartista e un centravanti, un trequartista e due attaccanti veri, fino a due trequartisti e una punta, ancora non è dato sapere che tipo di scelta potrà fare l'allenatore in questo senso. Però tutte le strade sono percorribili e il che non è poco.