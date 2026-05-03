Serie A, dove sono finiti tutti i gol? Il Cagliari sorride e raggiunge la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

La Serie A si conferma scevra di emozioni anche nel lunch match della domenica: tra Bologna e Cagliari finisce 0-0.

La gara

Partita ruvida tra un Bologna che non deve chiedere più nulla al campionato e un Cagliari che si avvicina a grandi falcate alla salvezza: nel primo tempo sono addirittura gli isolani ad andar vicini al vantaggio, con Deiola che spreca malamente dal limite. Nel secondo tempo l'ingresso di Castro dà un po' di vitalità ai felsinei, con l'argentino che impegna Caprile sul primo palo; l'occasione più grande è però ancora una volta per il Cagliari, con Ze Pedro che da due passi spreca un'occasione ghiotta. Un punto che quindi fa comodo agli uomini di Pisacane, che agganciano la Fiorentina a quota 37.

La nuova classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Bologna 48, Lazio 48, Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.