Corriere Fiorentino: Il nodo dimissioni per il dopo Pioli

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi non può non concentrarsi sul caos interno alla Fiorentina esploso dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce.

Prima pagina

In prima pagina il Corriere Fiorentino intitola: “Viola nel caos”, continuando nel sottotitolo “Tonfo al Franchi con il Lecce: rabbia dei tifosi, Pioli non ancora esonerato. Squadra in ritiro”.

Pagine interne

“Viola sotto assedio” scrive il quotidiano raccontando la rabbia dei tifosi viola. A pagina 3 il racconto della partita ha il titolo: “Fragili e impauriti, ora la classifica è davvero un incubo”. Il quotidiano poi si concentra sul possibile sostituto di Pioli: “Sulla scelta del dopo Pioli c'è il nodo dimissioni” e ancora “C'è il rischio sforamento dei parametri Uefa”. Infino uno sguardo anche ai conti della Fiorentina, aspetto da non sottovalutare per il futuro viola: “Passivo da 23 milioni e costi da record. Anche i conti viola sono in rosso”.