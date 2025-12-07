La Cremonese vince anche contro il Lecce e va addirittura a +14 punti sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminato il lunch match di questa 14esima giornata di Serie A tra Cremonese e Lecce allo Zini.
La partita
Succede tutto nel secondo tempo, quando la Cremonese trova prima il gol su rigore grazie a Bonazzoli al 53esimo. Al 78esimo, poi, è Sanabria a a raccogliere il cross di Zerbin e insaccare alle spalle di Falcone. Finisce 2-0, con la Cremonese che sale a 20 punti. Fiorentina a - 14 dai grigiorossi.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 30, Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 18, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.
💬 Commenti