Vitale: "Paratici può entrare nello spogliatoio viola e parlare con autorevolezza. Stasera serve solo vincere"

Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, del match contro il Pisa e dell'arrivo di Paratici a Firenze.

Sulla partita

“Stasera la Fiorentina deve solo vincere. Se batti il Pisa la condanni, così come è successo al Verona. La strada presa dai viola mi sembra buona. Come terza candidata alla retrocessione vedo la Cremonese”.

L'arrivo di Paratici

“All'inizio Vanoli era finito in un vortice, ma poi l'arrivo di Paratici ha aiutato tanto anche lui. Ha avuto l'intuizione su Parisi. L'allenatore non sapeva con chi parlare, alla Fiorentina mancava una figura come la sua. Paratici è uno che può entrare nello spogliatoio e parlare con autorevolezza”.