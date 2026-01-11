La Fiorentina continua a seguire Dominguez, il prezzo per l'argentino è accessibile. Ma un infortunio di un ex viola complica i piani...
Benjamin Dominguez non sembra nei piani di Vincenzo Italiano. L'esterno classe 2003, dopo aver fatto vedere grandi giocate di classe nella scorsa stagione, sta collezionando una lunga serie di panchine in questa stagione; per ultima anche quella di ieri sera contro il Como.
Il prezzo del cartellino
Nonostante ciò il suo addio al Bologna, almeno in questa sessione di calciomercato, non è scontata. Il ds Sartori si siede al tavolo della trattativa solo di fronte ad un'offerta di 10-12 milioni di euro. Cifre non impossibili per la Fiorentina, ma è un altro l'ostacolo rischia di impedire il suo arrivo in viola.
L'ostacolo Bernardeschi
La batteria degli esterni del Bologna, ruolo chiave nel calcio di Italiano, è infatti già stata erosa dall'infortunio dell'ex viola Federico Bernardeschi. Il calciatre classe ‘94 si è rotto la clavicola lo scorso 19 dicembre contro l’Inter in Supercoppa Italiana. La condizione fisica con la qualel'ex Fiorentina tornerà in campo, cosa che dovrebbe avvenire proprio negli ultimi giorni di calciomercato, potrebbe essere decisiva per la decisione bolognese su Dominguez. Lo riporta La Nazione.