Torna di moda il nome di Okoli? Col Leicester retrocesso, la Fiorentina va a caccia dell'occasione

Era un nome che circolava in orbita Fiorentina già da prima del suo approdo al Leicester: con la retrocessione delle Foxes, il profilo di Caleb Okoli potrebbe tornare in auge per il mercato viola.

Sul mercato

Classe 2001, scuola Atalanta, ma al Leicester da due stagioni - nelle quali ha trovato due retrocessioni consecutive: 54 presenze in Inghilterra dove è diventato un punto fermo della retroguardia delle Foxes. La retrocessione di quest'anno, chiaramente, rende ancora più complicata la sua permanenza al King Power Stadium.

Rientro in patria, ma dove?

Non c'è solo la Fiorentina: anche il Torino ha mostrato grande interesse, così come il Bologna. Il prezzo scontato - si parla di circa 8 milioni di euro - ha attirato molti occhi sul centrale italiano, che ora avrà tempo per riflettere sulla prossima destinazione.