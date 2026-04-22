La Fiorentina di Pioli è stata presa a pallonate in amichevole... da un club retrocesso in League One. L'incredibile caduta del Leicester

Vi riportiamo alla scorsa estate della Fiorentina, più precisamente al 3 agosto 2025. I viola erano nel bel mezzo della tournée in Inghilterra per preparare la nuova stagione con Stefano Pioli al comando. La prima amichevole in terra britannica fu al King Power Stadium contro il Leicester City appena retrocesso dalla Premier League. La sfida terminò 2-0 con le reti di Jordan Ayew e di Fatawu.

Quando il Leicester strapazzò la Fiorentina di Pioli in estate

Insomma, non sono bei ricordi già a cominciare dalla preparazione. In quella gara la Fiorentina creò pochissime occasioni offensive e il Leicester, in particolare, sembrava una squadra già assestata su buoni livelli, pronta a tornare a competere. Ebbene, la stagione delle Foxes ha preso una bruttissima piega, fino a diventare irrecuperabile.

Ora gli inglesi scivolano in terza serie

Il pareggio di ieri contro l'Hull City (2-2) ha ufficializzato aritmeticamente il verdetto: il Leicester City è retrocesso in League One (l'equivalente della nostra Serie C) diciassette anni dopo l'ultima volta in terza serie. Una caduta disastrosa e del tutto inaspettata, cominciata da tutt'altre premesse estive, soprattutto con quella vittoria contro la Fiorentina.