La Fiorentina "segue da settimane" la punta di una squadra argentina che ha bisogno di vendere

Nuova suggestione dall'Argentina: la Fiorentina vorrebbe ri-consolidare un legame ben noto con la nazione sudamericana e mette gli occhi su un talento del San Lorenzo.

Punta strutturata o ala finalizzatrice

Si tratta di Alexis Cuello, classe 2000, alto 1.86m: può giocare sia come punta centrale che come ala sinistra e quest'anno, nelle 23 presenze a sua disposizione - la stagione Argentina è arrivata circa a metà, non segue il calendario europeo - ha messo a referto 6 reti e 5 assist. Transfermarkt gli dà un valore di 5mln di euro.

Necessità di liquidità

Se è vero che il presidente del San Lorenzo ha annunciato ‘tagli alla rosa per finanziare la ricostruzione dello stadio di casa’, gli occhi dei media argentini sono finiti proprio su Cuello, pezzo pregiato della rosa. Sempre secondo loro, la Fiorentina starebbe osservando il giocatore ‘da settimane’, col San Lorenzo che detiene il 60% del cartellino dell'attaccante.