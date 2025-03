La Gazzetta dello Sport: Ecco a voi la coppia fantasia

Due pagine sulla Fiorentina. Le troviamo all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 20

Titolone è: “Viola c'è tutto in gioco”. E ancora: “Palladino in difficoltà cerca la svolta con il Panathinaikos”. Sommario: “La qualificazione ai quarti è fondamentale per la Fiorentina e per il tecnico: ”Ma la mia posizione non conta. Importa solo passare il turno".

Pagina 21

Qui troviamo: “La potenza di Kean e la coppia fantasia C'è bisogno di gol”. Sottotitolo: “Beltran e Gudmundsson devono aiutare l'azzurro e creare occasioni da titolari o entrando dopo”.