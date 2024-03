FOTO - Ecco la Doosan Arena di Plzen: uno stadio da 12mila posti per il prossimo impegno europeo della Fiorentina

Chiudete le valigie tifosi viola, si va a Plzen! Dopo la nefasta finale di Praga, la Fiorentina tornerà in Repubblica Ceca e sarà l'occasione per organizzare una trasferta sicuramente più agevole per distanza e costi rispetto ad altre opzioni che si sarebbero potute verificare a seguito del sorteggio. La città stavolta sarà appunto quella di Plzen, dove si disputerà l'andata del quarto di finale contro il Viktoria.

Uno stadio da 12mila posti

Sede dell'incontro lo Stadion mesta Plzne, meglio noto per motivi di sponsor come Doosan Arena. Adiacente al Parco Strunc, vicino alla confluenza dei fiumi Mze e Radbuza, si tratta di un impianto che conta circa 12mila posti. Lo stadio è stato inaugurato nel 1955, ma nel corso dei decenni è stato ristrutturato ben due volte: la prima nel 2003, la seconda nel 2011 con un'opera di ammodernamento e l'aumento dei seggiolini fino all'attuale capienza. Di seguito alcune immagini della Doosen Arena: