VIDEO- Džeko fa due gol ed entra nel libro dei record. Anche Kospo bagna il proprio debutto entrando nel tabellino

Edin Džeko è stato protagonista assoluto nella partita fra la sua Bosnia e San Marino, terminata per 6-0 a favore dei balcanici. L'attaccante gigliato ha messo a segno una doppietta, siglando un record davvero notevole.

Con un facile tap-in e un bel tiro dal limite dell'aria, al 70' e al 72' minuto, Dzeko indirizza il match definitivamente dalla parte bosniaca. Fra i protagonisti anche il giovane Kospo che bagna il suo esordio in nazionale con l'assist del 4-0.